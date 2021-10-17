TRAGICO INCIDENTE IN ARABIA SAUDITA, MORTI TRE BALLERINI ITALIANI: TRA LE VITTIME UN SICILIANO
Tre ballerini italiani sono morti in un incidente stradale nei dintorni di Riyad, capitale dell’Arabia saudita.
A perdere la vita Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani, l’agrigentino Nicolas Esposto, di Cammarata, e Giampiero Giarri, di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma.
Insieme ai tre artisti italiani nel sinistro sono morte anche due persone del luogo. I ballerini, che si trovavano in Arabia Saudita per uno spettacolo musicale con il quale si doveva inaugurare un nuovo teatro, nel tardo pomeriggio di sabato, giornata di riposo, si sono mossi in auto per una gita sulle montagne nel deserto.
Viaggiavano a bordo di due vetture, entrambe precipitate in una scarpata.
I loro corpi sono stati recuperati con un elicottero, ancora da accertare le cause dell'incidente.
Il riconoscimento delle salme è avvenuto quest'oggi, domenica 17 ottobre. La Farnesina ha già informato le famiglie.
