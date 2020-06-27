TRAGICO INCIDENTE NELLA NOTTE A GIARDINI NAXOS, MUORE UN 19ENNE

Stanotte, uno scontro lungo la strada statale 114, ha spezzato prematuramente la vita di Giuseppe D’amico 19 anni, che a bordo del suo scooter, con una ragazza dietro, secondo una prima ricostruzione,...

Stanotte, uno scontro lungo la strada statale 114, ha spezzato prematuramente la vita di Giuseppe D’amico 19 anni, che a bordo del suo scooter, con una ragazza dietro, secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, si sarebbe schiantato contro un’automobile. Giuseppe a bordo della sua Piaggio Beverly, è apparso subito in gravissime condizioni e purtroppo è morto poche ore dopo essere giunto all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

La giovane passeggera, che viaggiava con la vittima, è stata trasportata al pronto soccorso, dove le sono state riscontrate numerose fratture, lesioni e politraumi. La giovane è stata sottoposta ad intervento chirurgico e si trova adesso nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. I due giovani sono statti sbalzati sull’asfalto e sono stati soccorsi poco dopo dalle ambulanze del 118 di Giardini e Taormina che li hanno immediatamente condotti al “San Vincenzo. Sul luogo del fatale sinistro sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e compiere tutti i rilievi necessari.

Il giovane conducente dell’autovettura coinvolta, è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol o droga, dei quali si attendono esiti.

