TRAGICO INCIDENTE NELLA NOTTE A GIARDINI NAXOS, MUORE UN 19ENNE

Stanotte, uno scontro lungo la strada statale 114, ha spezzato prematuramente la vita di Giuseppe D’amico 19 anni, che a bordo del suo scooter, con una ragazza dietro, secondo una prima ricostruzione,...

A cura di Redazione Redazione
27 giugno 2020 16:41
Stanotte, uno scontro lungo la strada statale 114, ha spezzato prematuramente la vita di Giuseppe D’amico 19 anni, che a bordo del suo scooter, con una ragazza dietro, secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, si sarebbe schiantato contro un’automobile. Giuseppe a bordo della sua Piaggio Beverly, è apparso subito in gravissime condizioni e purtroppo è morto poche ore dopo essere giunto all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.
La giovane passeggera, che viaggiava con la vittima, è stata trasportata al pronto soccorso, dove le sono state riscontrate numerose fratture, lesioni e politraumi. La giovane è stata sottoposta ad intervento chirurgico e si trova adesso nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. I due giovani sono statti sbalzati sull’asfalto e sono stati soccorsi poco dopo dalle ambulanze del 118 di Giardini e Taormina che li hanno immediatamente condotti al “San Vincenzo. Sul luogo del fatale sinistro sono intervenuti i carabinieri  per ricostruire l’esatta dinamica e compiere tutti i rilievi necessari.
Il giovane conducente dell’autovettura coinvolta, è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol o droga, dei quali si attendono esiti.

