TRAGICO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA MESSINA-CATANIA: PERDE LA VITA UN 52ENNE DI SPADAFORA, FERITA UNA DONNA

È Alessandro Bisazza, 52 anni, residente a Spadafora e lavoratore pendolare a Catania alla STMicroelectronics, la vittima dell’incidente mortale che si è verificato la notte scorsa, poco prima delle 2, al chilometro 42 dell’autostrada A18, nel tratto che attraversa il territorio di Trappitello.

La vittima era alla guida di un SUV, un Fiat Freemont. Forse per un malore potrebbe aver perso il controllo dell’auto che ha invaso anche la carreggiata opposta prima di schiantarsi violentemente contro il guard-rail.

Nonostante l’intervento tempestivo del 118, ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano. Il 52enne sarebbe deceduto pochi minuti dopo l’incidente a causa dei gravi traumi riportati.

La compagna, che si trovava con lui in auto, è stata trasportata all’ospedale di Taormina. Non sarebbe in gravi condizioni, secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto con vigili del fuoco del distaccamento di Riposto.

La notizia ha lasciato sgomenti parenti e amici a Spadafora e nei centri limitrofi. I funerali di Alessandro Bisazza saranno celebrati lunedì alle 16 nella Chiesa Sacro Cuore di Spadafora