TRAGICO INCIDENTE STRADALE TRA DUE AUTO NELLA NOTTE, UNA VITTIMA A LICODIA EUBEA

Una persona è deceduta la notte scorsa in un incidente stradale che ha coinvolto due vetture sulla statale 514 ‘Di Chiaramonte’, in territorio di Licodia Eubea, nel Catanese.

Al momento non si conoscono le generalità.

Per buona parte della notte il traffico è stato temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, al km 25,400.

Sul posto, oltre al personale del 118 e i vigili del fuoco, sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale di Ragusa per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas comunica che la strada è stata riaperta a senso unico alternato. Si registrano rallentamenti.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che è costato la vita alla vittima.