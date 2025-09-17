Tragico incidente sulla Circumvallazione di Catania: perde la vita una 29enne

Catania – Una giovane donna ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 sul Viale Marco Polo, lungo la Circumvallazione di Catania.Secondo le prime ricostr...

Catania – Una giovane donna ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 sul Viale Marco Polo, lungo la Circumvallazione di Catania.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, ma le cause esatte sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno trovato la vittima riversa a terra accanto al suo scooter, in condizioni gravissime.

La giovane, Fulvia Giuliano, 29 anni, è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro in codice rosso, con un gravissimo trauma cranio-facciale. Nonostante le manovre rianimatorie dei medici, è deceduta poco dopo per arresto cardio-circolatorio.

Pochi metri più avanti, lo scooter è stato ritrovato scaraventato sull’asfalto. Saranno ora gli accertamenti della polizia municipale di Catania a chiarire la dinamica dell’incidente, verificando se si sia trattato di un sinistro autonomo o di un possibile speronamento da parte di un altro veicolo.

La comunità locale è sconvolta per la tragica perdita, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare piena luce sull’accaduto.