TRAGICO INCIDENTE SULLA PALERMO-CATANIA: MUORE UN BAMBINO DI 8 ANNI

Termini Imerese (PA) - Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 novembre, lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dell'area industriale di Termini Imerese. T ra i coinvolti, un bambino di appena otto anni, Gioele, residente a Campofelice di Roccella, ha perso la vita a causa del drammatico impatto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30, coinvolgendo due automobili. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo Gioele viaggiava a bordo di uno dei veicoli insieme a suo padre, quando il mezzo si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno provveduto a trasportare tre persone coinvolte in ospedale. Tuttavia, nonostante l'immediato intervento dei sanitari, per il piccolo Gioele non c'è stato nulla da fare.

L’incidente, che ha coinvolto in tutto quattro persone, resta ora sotto esame delle forze dell’ordine, intervenute per chiarire la dinamica dei fatti. Il tratto autostradale in direzione Catania è rimasto chiuso per consentire i rilievi e agevolare le operazioni di soccorso.

Il paese di Campofelice di Roccella è sotto shock e si stringe attorno alla famiglia del piccolo, devastata da questa improvvisa e dolorosa perdita.