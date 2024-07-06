TRAGICO SCHIANTO AUTO-SCOOTER A LENTINI, MUORE A 16 ANNI, L’AUTOMOBILISTA FUGGE A PIEDI MA I CARABINIERI LO RINTRACCIANO

Salvo Oliva, sedicenne studente del liceo Scientifico Gorgia Vittorini, è tragicamente deceduto nonostante i tempestivi soccorsi degli operatori del 118. Il giovane, che indossava regolarmente il casc...

Salvo Oliva, sedicenne studente del liceo Scientifico Gorgia Vittorini, è tragicamente deceduto nonostante i tempestivi soccorsi degli operatori del 118. Il giovane, che indossava regolarmente il casco protettivo, è stato vittima di un grave incidente stradale mentre viaggiava a bordo del suo motorino in compagnia di un amico.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Solferino e via Agnone, nei pressi di piazza dei Sofisti, quando una Polo Volkswagen ha tamponato il motorino dei ragazzi.

L’impatto è stato talmente violento da sbalzare Salvo per diversi metri, facendolo finire contro un palo della segnaletica. Purtroppo, le lesioni riportate si sono rivelate fatali, e i medici dell’ospedale di Lentini hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Il compagno di Salvo, anch’egli ferito nell’incidente, è attualmente ricoverato nello stesso ospedale.

Le forze dell’ordine hanno confermato che l’automobile, dopo l’impatto, è fuggita senza prestare soccorso.

Immediatamente è scattata una vasta operazione di ricerca e, grazie alla collaborazione tra la polizia e i carabinieri di Lentini e del nucleo operativo radiomobile di Augusta, la Polo è stata rinvenuta abbandonata nei pressi di via Macello.

Il proprietario del veicolo è stato identificato e attualmente risulta indagato per omicidio stradale. Il corpo di Salvo è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale in attesa degli accertamenti di medicina legale. Successivamente, secondo le disposizioni della Procura, sarà restituito ai familiari.

Nel frattempo, su Facebook, si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di professori, compagni di classe e genitori. La tragica scomparsa di Salvo Oliva ha profondamente scosso l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile in chi lo conosceva e amava.