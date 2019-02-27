TRAPANI: INGOIA 4 CELLULARI PER PORTARLI IN CELLA, SCOPERTO GRAZIE AD UN CONTROLLO RADIOGRAFICO
Al ritorno in cella da un permesso premio ha tentato di di fare passare inosservati ai controlli quattro micro cellulari con uno stratagemma.
Quale? Il detenuto di Agrigento di 50 anni, S.G li ha ingoiati prima di rientrare in carcere a Trapani.
Ma è stato scoperto, come scrive il Giornale di Sicilia, dagli agenti di guardia.
I cosiddetti tiny phone, di cm.5,2 per 2, sono stati individuati grazie al manta ray, nell'addome del cinquantenne che è stato posto precauzionalmente in isolamento .
Tra la fine dello scorso anno ed oggi sono 9 i cellulari ritrovati dagli agenti nel carcere nel corso di perquisizioni nelle celle.