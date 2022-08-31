TRAPANI. Invita amico a casa e lo deruba, poi gli chiede il riscatto, denunciato

Invita un amico a bere a casa sua a Trapani e poi gli propone di rimanere a dormire.Lui grato accetta, ma l'indomani non trovava più il portafoglio, che conteneva 550 euro in contanti, la carta di cre...

Lui grato accetta, ma l'indomani non trovava più il portafoglio, che conteneva 550 euro in contanti, la carta di credito, il permesso di soggiorno e documenti vari e la bicicletta elettrica che aveva parcheggiato nell'entrata dell'abitazione.

Il giorno dopo l'amico, 27 anni, trapanese, lo chiama dicendogli che restituito la carta di credito e il permesso di soggiorno in cambio di 60 euro. La vittima, uno straniero di 25 anni, denuncia tutto ai carabinieri di Trapani che durante una perquisizione a casa del 27enne recuperavano i documenti oggetto del furto ed il portafogli, ma non i soldi e neppure la bicicletta.

Dall'analisi della lista dei movimenti tracciata dalla carta di credito emergeva inoltre che erano state eseguite diverte transazione per l'acquisto di alimentari, alcolici e vestiti. Il 27enne è stato quindi denunciato per furto aggravato, tentata estorsione e indebito utilizzo di carta di credito