TRAPANI, SEI RAGAZZE SI RITROVANO IMMORTALATE SU SITI PORNO: 3 INDAGATI

Ricevevano e divulgavano fotografie delle loro vittime – ex fidanzate o semplici conoscenti - anche ritratte prive di abiti, pubblicandole senza il loro consenso su un sito pornografico, all’interno di chat room dedicate allo scambio di materiale sessualmente esplicito.

A finire nei guai tre giovani, tutti di età compresa fra i 30 e i 36 anni, abitanti nei centri di Marsala e di Petrosino, in provincia di Trapani.

Le indagini, condotte dalla polizia postale di Palermo e Trapani, sono state avviate dopo la denuncia delle giovani vittime, avvisate da un ragazzo di Marsala il quale, dopo un servizio televisivo della trasmissione "Le Iene", aveva verificato la presenza su un sito pornografico di fotografie di giovani donne del luogo e le aveva avvisate. La perquisizione nei confronti dei tre giovani ritenuti responsabili dei fatti potrebbe evidenziare ulteriori comportanmenti analoghi verso altre vittime, ancora da identificare.