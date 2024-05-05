TRAPANI. TENTA DI RAPIRE UN BIMBO DAVANTI ALL’ASILO E AGGREDISCE LA MADRE INCINTA: ARRESTATO
Paura ieri mattina a Trapani, dove un uomo di 26 anni, straniero, ha aggredito una donna incinta che stava accompagnando il figlio all'asilo tentando di portaglielo via. L'aggressore è stato arrestato...
L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Trapani davanti la scuola dell'infanzia Don Bosco per tentato sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.
A dare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano davanti la scuola. I carabinieri, arrivati sul posto mentre l'aggressione era ancora in corso, hanno arrestato l'uomo.
Nello zaino del 26enne è stata trovata un’ascia spaccalegna e un coltello di genere vietato di quasi 30 centimetri.