TRAPANI. TENTA DI RAPIRE UN BIMBO DAVANTI ALL’ASILO E AGGREDISCE LA MADRE INCINTA: ARRESTATO

Paura ieri mattina a Trapani, dove un uomo di 26 anni, straniero, ha aggredito una donna incinta che stava accompagnando il figlio all'asilo tentando di portaglielo via. L'aggressore è stato arrestato...

A cura di Redazione 05 maggio 2024 09:02

