TRAPANI. TENTA DI RAPIRE UN BIMBO DAVANTI ALL’ASILO E AGGREDISCE LA MADRE INCINTA: ARRESTATO

Paura ieri mattina a Trapani, dove un uomo di 26 anni, straniero, ha aggredito una donna incinta che stava accompagnando il figlio all'asilo tentando di portaglielo via. L'aggressore è stato arrestato...

05 maggio 2024 09:02
Paura ieri mattina a Trapani, dove un uomo di 26 anni, straniero, ha aggredito una donna incinta che stava accompagnando il figlio all'asilo tentando di portaglielo via.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Trapani davanti la scuola dell'infanzia Don Bosco per tentato sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.

A dare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano davanti la scuola. I carabinieri, arrivati sul posto mentre l'aggressione era ancora in corso, hanno arrestato l'uomo.

Nello zaino del 26enne è stata trovata un’ascia spaccalegna e un coltello di genere vietato di quasi 30 centimetri.

