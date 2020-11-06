TRAPANI, TROVATO NEONATO COL CRANIO FRACASSATO IN UN SACCHETTO, IDENTIFICATA LA MADRE, UNA MINORENNE

Un neonato con ancora il sacco amniotico e il cordone ombelicale attaccato è stato trovato morto nell’area condominiale di un complesso condominale in via Francesco De Stefano, a Trapani. La presenza...

Un neonato con ancora il sacco amniotico e il cordone ombelicale attaccato è stato trovato morto nell’area condominiale di un complesso condominale in via Francesco De Stefano, a Trapani. La presenza del corpicino, impossibile da non notare sul vialetto del condominio, sarebbe giunta alla polizia da un residente. Il cranio del neonato sembrerebbe fracassato, circostanza, quest’ultima che trova conferma anche in ambienti investigativi. Potrebbe trattarsi di morte per precipitazione, dunque il bambino sarebbe stato lanciato nel vuoto dal palazzo. La polizia avrebbe già individuato la madre, una ragazza minorenne, residente nel condominio. Gli investigatori hanno già informato la procura della repubblica per i minorenni di Palermo che procederà sul caso. Sul posto agenti della squadra volante, della Mobile e della Polizia Scientifica.