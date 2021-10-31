Con due post su Facebook ieri alle 23.36 e alle 23.38, Vanda Grignani, la donna arrestata per l'omicidio del convivente Cristian Favara di 46 anni ucciso ieri notte, aveva scritto qualche ora prima de...

Con due post su Facebook ieri alle 23.36 e alle 23.38, Vanda Grignani, la donna arrestata per l'omicidio del convivente Cristian Favara di 46 anni ucciso ieri notte, aveva scritto qualche ora prima del delitto che avrebbe fatto "qualcosa che non avrei mai pensato, vi amo. Perdonatemi".

"Scusate vi voglio bene a tutti mi manca la mia famiglia sono sola questo essere mi ha portato all'esasperazione. La polizia e i carabinieri di Trapani sembrano che vadano d'accordo con lui".

E ancora: "Ho chiesto aiuto questo mi ha distrutto. La polizia e carabinieri di Trapani difendono lui. Va bene sono stanca. Non ho più niente da perdere perdonatemi"

TRAPANI, UCCIDE A COLTELLATE IL COMPAGNO: LO AVEVA ANNUNCIATO SU FACEBOOK

Questi messaggi, agghiaccianti alla luce di quanto successo, non sono stati presi sul serio dagli amici che li hanno letti e commentati sulla pagina Fb della donna. Qualcuno consigliava a Vanda Grignani, accusata di avere ucciso il compagno Cristian Favara, di «stare tranquilla e che nella vita con rabbia e pensieri strani abbiamo solo da perdere». Altri le suggerivano di riflettere bene: «Non farti fregare dalla rabbia. Devi mantenere la calma e le situazioni si risolveranno». Nessuno ha creduto che la donna potesse passare dalle parole ai fatti.

La vittima, Cristian Coraci aveva precedenti penali per droga e omicidio colposo, aveva l'obbligo di rientrare in casa alle 23. Ieri sera sarebbe rincasato in ritardo; sarebbe nata, per questo motivo, una violenta lite con la donna che, impugnando un coltello, avrebbe sferrato un fendente al petto uccidendolo pressoché sul colpo. La presunta omicida si trova adesso rinchiusa al "Pagliarelli" di Palermo».