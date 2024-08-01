TRASFERITI DA BELPASSO A BENEVENTO: 3 CROTALI, UNA TARTARUGA AZZANNATRICE E UNA VIPERA, DETENUTI SENZA AUTORIZZAZIONI IN CONDIZIONI PERICOLOSE

Sono stati trasferiti in una struttura idonea in provincia di Benevento tre crotali o serpenti a sonagli (Crotalus atrox), una vipera della mauritania (Daboia mauritanica) ed una tartaruga azzannatric...

Sono stati trasferiti in una struttura idonea in provincia di Benevento tre crotali o serpenti a sonagli (Crotalus atrox), una vipera della mauritania (Daboia mauritanica) ed una tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina), tutti detenuti senza le prescritte autorizzazioni in condizioni non idonee ad assicurare la sicurezza per la salute e la pubblica incolumità.

I cinque esemplari sono stati prelevati dal personale specializzato del Raggruppamento Carabinieri CITES, con l'ausilio di un veterinario esperto, e trasportati con un Rescue Animal Truck dell'Arma dei Carabinieri, nel corso di una delicata operazione che ha visto il trasferimento di questi rettili da Belpasso (Catania) fino a Benevento.

L'attività coordinata dalla Prefettura di Catania e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina è stata condotta dal Raggruppamento Carabinieri CITES di Roma e dal Nucleo Carabinieri CITES di Catania, specializzati nella corretta applicazione della normativa sul commercio e la detenzione di specie esotiche e pericolose. I tre esemplari di serpenti a sonagli o Crotali (Crotalus atrox) e l'esemplare di vipera mauritanica (Daboia mauritanica) pericolosissimi per l'uomo, il cui veleno può portare anche alla morte, erano custoditi presso una struttura nell'ex Centro di Recupero di Fauna Selvatica di Belpasso a Catania.

I serpenti erano stati affidati dalla Prefettura di Catania ad un responsabile dell'associazione che gestiva il centro di recupero, ormai chiuso da diversi anni. Pertanto la detenzione, anche alla luce delle modifiche normative di cui al D.Lgs 135 del 2022, era divenuta non più legittima. Grazie all'attività di verifica e controllo del Nucleo Carabinieri Cites Catania, la Prefettura di Catania ha revocato l'autorizzazione alla detenzione di questi animali, poiché le strutture del centro non rispettavano più i criteri di sicurezza e di tutela della salute pubblica.

I rettili, trasferiti con un mezzo speciale adibito al trasporto di questi animali, hanno lasciato l'isola per trovare una nuova dimora in una struttura idonea di detenzione in altro contesto. Tale misura si è ritenuta necessaria anche al fine di allocare i rettili in una struttura che tenesse conto delle particolari esigenze etologiche di questi animali e di pericolosità per l'uomo.

L'operazione si inserisce nella complessa azione di vigilanza e controllo che l'Arma dei Carabinieri svolge per tutelare il benessere degli animali e la salvaguardia della salute e pubblica incolumità, in applicazione del D.Lgs 135 del 2022 che prevede, per chi detiene e commercia questi animali, l'arresto fino a sei mesi o un'ammenda da 20mila a 150mila euro.

Il crotalo, il suo nome deriva dal greco krotalon che significa "sonaglio" e si riferisce al tipico sonaglio di anelli cornei presente sulla parte finale della coda. Vive in molti Stati degli USA (i più desertici, ovvero le regioni sudoccidentali come Arizona, Nuovo Messico, Kansas, Arkansas, Oklahoma e Texas) e nel Messico.

È tra le specie più aggressive che si trovano in Nord America e raramente si danno alla fuga se infastiditi o minacciati. Quando infastiditi, cominciano ad agitare la coda, al cui termine si trova il crepitacolo, comunemente noto come sonaglio, che ha la funzione di avvertire l'aggressore. Il suo veleno contiene neurotossine che portano alla paralisi progressiva, fino alla morte.

La vipera della Mauritania vive nel nord Africa, è facile incontrarla nei pendii assolati delle steppe sabbiose rocciose. Si nutre di piccoli roditori e nidacei, è una vipera molto timida ma che non esita ad attaccare durante il periodo riproduttivo o se molestata ed è molto pericolosa per l'uomo. Il veleno di questa specie, come anche nella maggior parte dei viperidi, presenta una violenta azione emotossica ed emolitica che porta alla morte. L'esemplare di Tartaruga azzannatrice, invece, era detenuto da un soggetto in provincia di Messina in violazione della normativa sugli animali pericolosi e pertanto è stato posto sotto sequestro dal Nucleo Carabinieri Cites di Catania.

La Tartaruga azzannatrice è originaria del continente americano, ed il suo morso è estremamente pericoloso, la pressione esercitata dalle sue mascelle può superare i 200 newton, una forza sufficiente a frantumare le ossa di un uomo. Importante fare un raffronto con l'uomo, la cui forza esercitata nell'area dei molari oscilla tra i 300 e i 700 Newton.