TRASFERTA SFORTUNATA PER LE RACCHETTE PATERNÒ DI BADMINTON A NOVA MILANESE

La squadra delle Racchette Paternò di Badminton, seguita dal Tecnico Vincenzo Pappalardo, ha vissuto un fine settimana difficile nel primo concentramento a squadre di serie B a Nova Milanese. La squad...

La squadra delle Racchette Paternò di Badminton, seguita dal Tecnico Vincenzo Pappalardo, ha vissuto un fine settimana difficile nel primo concentramento a squadre di serie B a Nova Milanese.

La squadra ha perso tre incontri, il primo contro il Matex Mara Badminton per 3-2, dove l'atleta Pappalardo Giulia R ha sciupato due match point nel singolare femminile.

Nonostante la vittoria nel doppio femminile e nel singolare maschile, la squadra ha subito sconfitte contro il BC Paternò e il BC Catania.

Nonostante le difficoltà, il Tecnico Pappalardo e il suo team rimangono determinati a fare del loro meglio nel prossimo concentramento a Milano il 9 Marzo.

Forza Ragazzi!