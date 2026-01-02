Trasportava 2 tonnellate di botti senza autorizzazione: blitz della Polizia di Stato a Catania

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato, soprattutto in questo periodo dell’anno, per garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza.Proprio in tale ambito si...

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato, soprattutto in questo periodo dell’anno, per garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza.

Proprio in tale ambito si collocano i controlli effettuati, negli scorsi giorni, dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania a seguito dei quali un 60enne, catanese, è stato denunciato per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza e utilizzando un veicolo non idoneo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento si inserisce nell’ambito di uno specifico piano finalizzato a rafforzare in tutto il territorio provinciale, in vista delle festività di fine anno, l’attività di prevenzione e contrasto del commercio abusivo di fuochi d’artificio e del traffico illecito di materiale esplodente, pericoloso per l’incolumità delle persone.

Nello specifico, durante un mirato controllo effettuato nella zona del viale Mario Rapisardi, gli agenti della Squadra Amministrativa hanno fermato un veicolo sospetto, condotto proprio dal 60enne.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa 2000 chilogrammi di fuochi d’artificio che, viaggiando senza documenti attestanti la tracciabilità, in violazione delle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sono da considerare, oltre che pericolosi, anche illegali.

Dal controllo effettuato dai poliziotti è emerso che il trasporto, per le modalità e l’ingente quantità, costituiva un serio pericolo per l’incolumità delle persone.

Un carico potenzialmente pericoloso e, verosimilmente, destinato al mercato illegale, che pertanto che è stato sottoposto a sequestro.

Atteso che il 60enne non ha saputo fornire valide giustificazioni in merito alla provenienza di quanto trasportato, gli agenti lo hanno denunciato per trasporto di materiale esplodente pericoloso.

Un intervento che si inserisce nel quadro del più ampio dispositivo di controllo del territorio e che testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nel prevenire eventi pericolosi per l’incolumità delle persone e reprimere un fenomeno che, ogni anno, mette a repentaglio vite umane e la sicurezza pubblica.

30 Dicembre 2025