I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Maletto e Maniace, hanno arrestato nella flagranza i calabresi Giuseppe Olivieri di anni 28, Benito Tavella di anni 32, Paolo Alvaro di anni 18 e Pasquale Zampaglione di anni 53, poiché ritenuti responsabili di ricettazione aggravata in concorso.

TRASPORTAVANO BOVINI RUBATI, 4 CALABRESI ARRESTATI A LINGUAGLOSSA

La scorsa notte, a Linguaglossa, lungo la strada statale 120, i militari di pattuglia hanno intercettato due autocarri adibiti al trasporto di animali che percorrevano la già menzionata arteria stradale preceduti da un’autovettura. Gli autisti degli autocarri alla vista dei carabinieri arrestavano la marcia e abbandonavano i veicoli per darsi alla fuga nelle campagne circostanti, mentre l’autovettura con a bordo altri due soggetti accelerava vorticosamente fuggendo in direzione del centro abitato di Linguaglossa. Fughe rese inutili dalla capacità di reazione degli operanti che in entrambi i casi sono riusciti a bloccare ed ammanettare i fuggiaschi.

Posti in sicurezza i quattro soggetti, i carabinieri hanno sequestrato i due mezzi utilizzati, un Iveco Turbo Daily e un OM 50, sui quali erano stati stipati 18 bovini, tutti dotati di marchio auricolare, grazie al quale si è potuto risalire al proprietario cui erano stati sottratti, risultato essere un allevatore della provincia di Messina.

I capi di bestiame, dopo una verifica da parte dei veterinari dell’ASP, sono stati restituiti all’avente diritto.