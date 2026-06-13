Trasporti, svolta in Sicilia: bus gratis per Forze Armate e Forze dell’Ordine

La misura è ufficialmente operativa dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

PALERMO – Diventa ufficialmente operativa in Sicilia la gratuità dei viaggi sui mezzi di trasporto pubblico locale extraurbano per il personale in servizio delle Forze Armate e dei Corpi a ordinamento militare e civile.

La novità è contenuta nell’articolo 13 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 giugno 2026 e consentirà agli appartenenti alle Forze dello Stato di viaggiare gratuitamente sugli autobus extraurbani dell’Isola.

Soddisfazione del SI.NA.M. Sicilia

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindacato Nazionale Marina (SI.NA.M.) Sicilia, che rivendica il risultato come frutto di un lungo percorso di confronto istituzionale.

Secondo il sindacato, il traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro del Segretario regionale Francesco Proietto e del Presidente del Direttivo regionale Giuseppe Privitera, attraverso una collaborazione con l’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità e con l’Assemblea Regionale Siciliana.

Tra le novità previste dal provvedimento c’è anche il finanziamento di una piattaforma informatica dedicata al monitoraggio della spesa pubblica legata al servizio.

Il sistema consentirà di garantire maggiore trasparenza, tracciabilità dei costi e supporto alle aziende del trasporto pubblico locale coinvolte nell’iniziativa.

Per il SI.NA.M., la misura assume un valore ancora più significativo in un periodo complesso per la Sicilia, segnato da emergenze e criticità legate agli eventi climatici che hanno interessato il territorio.

«È un segnale concreto di attenzione verso il personale che ogni giorno garantisce sicurezza, soccorso e servizi essenziali ai cittadini», sottolineano i rappresentanti del sindacato.

L'obiettivo dichiarato resta quello di portare all'attenzione delle istituzioni le esigenze del personale in divisa attraverso proposte concrete e sostenibili, nell'interesse dell'intera collettività.