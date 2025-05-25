TRATTORIA DA INCUBO A CATANIA: SEQUESTRATI 100 KG DI CARNE NON IDONEA AL CONSUMO

na vasta operazione di controllo straordinario del territorio è stata coordinata, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato per verificare il rispetto delle autorizzazioni per la vendita di alimenti,...

L’attività ha riguardato diversi esercizi commerciali del quartiere San Berillo e ha visto impegnati diversi poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e del Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici del Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene pubblica e Spresal, del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania, unitamente agli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale.

Come di consueto, l’obiettivo dei controlli disposti costantemente dal Questore, è duplice: da un lato, si punta a garantire il rispetto della legalità e della sicurezza, a tutela dei lavoratori e dei commercianti che, scrupolosamente, rispettano le regole, dall’altro, si vuole accertare la qualità e la genuinità dei prodotti in modo da salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

Anche in questa circostanza, dopo il controllo di una macelleria in via Di Prima, l’operazione della task force coordinata dalla Polizia di Stato ha fatto emergere situazioni di particolare criticità, con il sequestro e la distruzione di 225 chili di prodotti alimentari tenuti in cattivo stavo di conservazione e l’elevazione di sanzioni per un importo totale di oltre 18.000 euro per le diverse irregolarità amministrative riscontrate.

I controlli hanno riguardato una trattoria di corso dei Martiri della Libertà dove sono state rilevate significative carenze igienico-sanitarie, con la violazione delle procedure Haccp, ragion per cui i medici dell’Igiene Pubblica dell’Asp hanno elevato una sanzione di 2000 euro.

Nel locale della cucina i medici veterinari e il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale hanno trovato diversi alimenti tenuti in pessimo stato e 105 chili di carne bovina privi del necessario requisito della tracciabilità. A riguardo, il titolare è stato sanzionato per 1500 euro. Dopo le opportune verifiche, la carne non è stata ritenuta idonea per il consumo umano e, pertanto, è stata sequestrata e distrutta. Altri 120 chili di prodotti sono stati sequestrati per la mancanza di etichetta in lingua italiana.

Sul fronte della sicurezza, lo Spresal ha rilevato l’irregolarità dell’impianto elettrico e la mancanza della cassetta di primo soccorso, contestando sanzioni per complessivi 3.000 euro.

La Polizia Locale ha avuto modo di constatare la mancanza di Scia di vicinato, l’assenza di prezzatura, la pubblicità irregolare e la mancanza della tabella oraria, notificando al titolare verbali per 4.700 euro.

In un ristorante di via Ventimiglia, invece, sono state riscontrate alcune difformità amministrative rispetto alla presenza di insegne pubblicitarie non autorizzate, all’ampliamento del suolo pubblico senza autorizzazione e all’installazione abusiva di una tenda, infrazioni che la Polizia Locale ha sanzionato per quasi 650 euro.

Durante il pattugliamento del quartiere, i poliziotti e gli agenti della Polizia Locale “Annona” hanno controllato anche un’edicola di piazza Giovanni XXIII che, arbitrariamente, aveva occupato il suolo pubblico. Dagli accertamenti, inoltre, è emersa l’assenza della Scia di vicinato alimentare e non alimentare, determinando l’elevazione di sanzioni per 6.200 euro.