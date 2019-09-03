TRAVESTITA DA SAMARA SI AGGIRAVA PER LE VIE DI NISCEMI: 30ENNE DENUNCIATA DALLA POLIZIA

Il Commissariato di P.S. di Niscemi ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela una trentenne per il reato di procurato allarme. Tra domenica e lunedì, presso la sala operativa del Commissaria...

Il Commissariato di P.S. di Niscemi ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela una trentenne per il reato di procurato allarme. Tra domenica e lunedì, presso la sala operativa del Commissariato di Niscemi, sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini allarmati, che segnalavano la presenza nelle vie cittadine di una persona travestita da “Samara”, noto personaggio di alcuni film dell’orrore.

Ieri i poliziotti della squadra investigativa, a seguito di attività di indagine, hanno individuato la responsabile dell’azione in una giovane trentenne che per spirito di emulazione e goliardia si era travestita da “Samara”.

L’episodio di cui trattasi, come dimostrano le cronache nazionali e locali, che ha trovato ampio risalto sui social media, si inserisce in un contesto di vero e proprio allarme sociale ed in alcuni casi di psicosi tesa alla ricerca, soprattutto tra i giovani, di questo personaggio “Samara” che indossando una lunga parrucca ed un camice bianco, scorrazza a piedi nelle ore serali e notturne per le vie cittadine, con il rischio di ingenerare timore tra i presenti e di provocare incidenti stradali.