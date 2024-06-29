TRAVOLTO DAL MULETTO MENTRE STAVA LAVORANDO, OPERAIO DI 21 ANNI MUORE A CANICATTÌ

Tragedia a Canicattì. Un operaio di 21 anni – Angelo Giardina – è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda edile. La dinamica è ancora poco chiara. Secondo una prima rico...

Tragedia a Canicattì. Un operaio di 21 anni – Angelo Giardina – è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda edile.

La dinamica è ancora poco chiara. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore, forse a margine di una manovra.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia.

Presenti anche gli operatori del 118 e una squadra di Vigili del fuoco. L’impresa edile è al momento blindata e sono in corso accertamenti dei militari dell’Arma.

La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta