TRAVOLTO DAL TRENO, 17ENNE GRAVISSIMO IN OSPEDALE
AGGIORNAMENTO
È un ragazzo di circa 17 anni, di cui non si conoscono le generalità. Gravissimo per trauma cranico, lesioni interne, frattura bacino. Entrato in codice rosso, stabilizzato e portato in sala operatoria per intervento d'urgenza. Condizioni disperate.
Gravissimo incidente questa mattina intorno le ore 10:30 un ragazzo, sarebbe stato investito da un treno della Circumetnea. Pare che stesse camminando a piedi vicino la linea ferrata quando, per ragioni ancora poco chiare, sarebbe stato investito dal mezzo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno accertando la dinamica dell'accaduto e gli operatori del 118 e l’elisoccorso, il quale ha trasportato l’investito, che secondo le prime informazioni, sarebbe in gravissime condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania.
Anche il macchinista è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in quanto l'incidente gli ha provocato uno stato di shock
Al momento la tratta ferrata rimane chiusa.
IN AGGIORNAMENTO