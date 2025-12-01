Tre anni dalla scomparsa di Barbara Fiorello: la famiglia la ricorda

Lunedì 1 dicembre 2025, alle 19:00, nella Chiesa di Piazza Purgatorio a Paternò, sarà celebrata una messa in memoria di Barbara Fiorello, per il terzo anniversario dalla sua scomparsa.A tre anni da qu...

Lunedì 1 dicembre 2025, alle 19:00, nella Chiesa di Piazza Purgatorio a Paternò, sarà celebrata una messa in memoria di Barbara Fiorello, per il terzo anniversario dalla sua scomparsa.

A tre anni da quel giorno, il ricordo di Barbara — conosciuta da tutti come “Barbara la Bionda” — continua a essere fortissimo. Donna solare, generosa, madre e nonna amatissima, per 55 anni ha lavorato nei mercati di tutta la Sicilia, costruendo rapporti sinceri e affetto ovunque andasse.

Il suo modo di fare, la sua gentilezza e il suo carattere forte l’hanno resa una presenza indimenticabile per familiari, amici e per le tante persone che l’hanno incontrata nella loro quotidianità.

A ricordarla oggi è soprattutto la figlia più giovane, con parole semplici ma profonde:

«La Mamma è stata già descritta perfettamente per quello che era realmente.

Posso solo aggiungere che, da quando è venuta a mancare, sono diventata una donna più forte, e quella forza che mi ritrovo oggi è dovuta a lei.

Le avevo promesso che sarei stata forte, ed è quello che sono.

Mi manca tanto, ogni giorno sempre di più.»

Un messaggio che racchiude tutto l’amore, il dolore e l’eredità affettiva lasciata da Barbara: una donna che ha segnato profondamente la vita della sua famiglia e di chi l’ha conosciuta.

La comunità paternese si stringe attorno ai suoi cari nel giorno del ricordo.