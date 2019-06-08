95047

TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito alcuni ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autori...

A cura di Redazione Redazione
08 giugno 2019 14:20
TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI: -
Dintorni
Condividi

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito alcuni ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:
TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:
Agenti della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” – hanno arrestato: QUINONEZ Sosa Pedro Pablo, (cl.1986) – pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 27.5.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di La Spezia – Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena di anni 7, mesi 7 e giorni 16 di reclusione, per il reato di violenza sessuale;

TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:
TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:

SANTAMARIA Santo Gioacchino, (cl. 1965) - pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 4.6.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania - Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 1 e giorni 20 di reclusione, per la violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale di P.S.;

TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:
TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:
VIGLIANESI Giuseppe, (cl.1957), - pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 6.6.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena della reclusione fino al 28.11.2021, per il reato di furto.

 

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047