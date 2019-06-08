TRE ARRESTI DELLA POLIZIA DI CATANIA PER VARI REATI - I DETTAGLI:
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito alcuni ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autori...
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito alcuni ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.
SANTAMARIA Santo Gioacchino, (cl. 1965) - pregiudicato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso in data 4.6.2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania - Ufficio Esecuzioni Penali – dovendo espiare la pena di anni 1, mesi 1 e giorni 20 di reclusione, per la violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale di P.S.;