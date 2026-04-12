"TRE CASE": Il sindaco Caputo interviene sulla strada chiusa: “Ora Paternò risolva il problema”

E’ meno pericolosa la via Leoncavallo da ieri, grazie ad una azione avviata dal sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, per rattoppare le numerose e pericolose buche che si erano create, tanto da indurre il Comune di Paternò ad emanare una ordinanza di chiusura della strada.

Caputo, senza nessun timore, ha preferito intervenire anche perché i maggiori fruitori della strada, sono i Belpassesi che abitano nei quartieri Giaconia e Palazzolo, che finora hanno avuto i maggiori disagi per il transito. Ieri mattina, il Comune di Belpasso ha dato incarico ad una ditta per ripristinare la strada, con dei rattoppi poco estetici, ma molto funzionali.

Tra l’altro qualche anno fa, proprio Caputo aveva detto all’allora sindaco Naso che era disponibile per un intervento da parte del suo Comune, ma Naso rifiutò, e dopo qualche giorno fu data una rattoppata durata poche settimane.

“Oggi siamo intervenuti sulla via Leoncavallo, una strada nel territorio di Paternò ma utile per i nostri residenti del quartiere Giaconia. Un intervento tampone per consentire di ristabilire quantomeno la percorribilità in sicurezza e lasciare una via di esodo fondamentale per la zona In futuro speriamo in un intervento risolutivo da parte del Comune di Paternò, il problema è vecchio, vecchissimo, non dipende dal momento ma da mancate programmazioni urbanistiche del passato”.

Per il momento si è messo un tampone ad un problema serio, ma ora occorre che anche il Comune di Paternò si metta in moto, magari collaborando con Belpasso, vista la disponibilità, per risolvere definitivamente la questione.



