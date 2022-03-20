TRE COSMONAUTI RUSSI SONO ARRIVATI SULL’ISS INDOSSANDO UNA TUTA CON I COLORI DELL’UCRAINA

Tre cosmonauti russi sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale indossando tute con i colori dell’Ucraina, giallo e blu.Non è chiaro se però il colore delle tute sia effettivamente un messag...

Tre cosmonauti russi sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale indossando tute con i colori dell’Ucraina, giallo e blu.

Non è chiaro se però il colore delle tute sia effettivamente un messaggio di pace o sia stato invece casuale: al suo arrivo uno dei cosmonauti, Oleg Artemyev, ha spiegato che ogni equipaggio sceglie i colori delle tute e che questa volta loro hanno scelto il giallo. “Avevamo accumulato molto materiale di quel colore”, ha detto. Artemyev, Denis Matveyev e Sergey Korsakov sono partiti da Baikour, in Kazakistan, a bordo della navicella Soyuz MS-21.

Sono i primi ad arrivare da quando è iniziata la guerra in Ucraina, con l’invasione russa, ormai 24 giorni fa.

Ad accoglierli sull’Iss sono stati due russi, quattro americani e un tedesco: tra loro lunghi abbracci.

Il tuo browser non supporta il tag video.

CREDIT: NASA TV