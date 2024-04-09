TRE FERITI NELLO SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO A BELPASSO, UNO È GRAVE

Nel pomeriggio di oggi, 9 aprile 2024, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di via Luigi Pirandello, nelle vicinanze della zona industriale di Camporotondo Etneo. Due veicoli, una Toy...

Nel pomeriggio di oggi, 9 aprile 2024, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di via Luigi Pirandello, nelle vicinanze della zona industriale di Camporotondo Etneo.

Due veicoli, una Toyota Yaris e un'Alfa Romeo 147, sono stati coinvolti in una violenta collisione frontale, il cui esatto susseguirsi di eventi è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Nell'impatto, tre persone hanno riportato ferite: la conducente della Toyota e due passeggeri dell'Alfa Romeo. Fortunatamente, le ambulanze del servizio 118 sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente, trasportando i feriti negli ospedali circostanti per ricevere le cure necessarie.

Purtroppo, una delle persone coinvolte sembra aver riportato gravi ferite

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli sono state gestite con prontezza e competenza dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente. Contestualmente, i Carabinieri si sono recati sul sito per avviare le indagini e per gestire la situazione, cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto e di accertare le eventuali responsabilità.

A causa dell'incidente, il tratto di strada coinvolto è rimasto chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità.