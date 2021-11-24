TRE GIOVANI DISPERSI SULL'ETNA SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Nella tarda mattinata di oggi, mentre i vigili del fuoco erano impegnati nell'esercitazione di ricerca persone disperse su Piano Provenzana a Linguaglossa, è arrivata una richiesta di soccorso reale p...

Nella tarda mattinata di oggi, mentre i vigili del fuoco erano impegnati nell'esercitazione di ricerca persone disperse su Piano Provenzana a Linguaglossa, è arrivata una richiesta di soccorso reale per tre persone realmente in difficoltà e infreddolite in zona Osservatorio Etneo che non riuscivano più a trovare la strada del rientro.

I tre giovani, sono stati individuati e raggiunti a piedi nel pomeriggio dalle prime squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto e sono stati messi al riparo nei locali dell'Osservatorio.

Il luogo è stato raggiunto da un gatto delle nevi dei pompieri che sta riportando a valle i tre giovani per consegnarli alle cure dei sanitari. Sul posto anche personale del soccorso alpino della guardia di finanza e volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.