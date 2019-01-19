TRE INDAGATI PER L'INCIDENTE CON TRE VITTIME SULLA CATANIA-MESSINA

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per l'incidente stradale avvenuto la notte tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio sulla A18 Catania-Messina. Nell’incidente avevano perso la vit...

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per l'incidente stradale avvenuto la notte tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio sulla A18 Catania-Messina. Nell’incidente avevano perso la vita un assistente capo della polizia stradale, Angelo Spadaro, 55 anni, che si trovava sul posto per effettuare i rilievi di un precedente incidente, Salvatore Caschetto, autotrasportatore di 42 anni, e Rosa Biviera, anziana di 81 anni originaria della Calabria.

Ad essere indagati sono tre autotrasportatori: si tratta di un uomo di 33 anni di Comiso, provincia di Ragusa, un 43enne di Catania e un 28enne. Tutti e tre sono accusati di omicidio stradale e disastro colposo in concorso; il 33enne di Comiso deve rispondere anche di attentato alla sicurezza dei trasporti, in quanto era alla guida dell'autoarticolato che avrebbe disseminato olio sulla carreggiata in direzione Messina, mettendo a repentaglio la vita di tutti gli altri automobilisti. Il 43enne era alla guida del mezzo che ha travolto l’agente Spadaro, mentre il 28enne avrebbe investito Caschetto, sceso dal suo tir per prestare aiuto alle persone coinvolte nell’incidente.

La Procura di Catania ha disposto inoltre un accertamento tecnico per ricostruire la complessa dinamica dell'incidente.﻿