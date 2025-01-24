TRE MICRO-SCOSSE DI TERREMOTO NEL POMERIGGIO: UNA CON EPICENTRO A RAGALNA E DUE AD ACIREALE

24 gennaio 2025 – La provincia di Catania è stata interessata oggi da tre micro-scosse di terremoto, tutte registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Si tratta di eventi di...

24 gennaio 2025 – La provincia di Catania è stata interessata oggi da tre micro-scosse di terremoto, tutte registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Si tratta di eventi di modesta entità che rientrano nella normale attività sismica della zona etnea, ma che hanno attirato l’attenzione per la loro ravvicinata successione temporale.

Le prime due scosse si sono verificate nel comune di Acireale, a distanza di appena un secondo l’una dall’altra. La prima, alle ore 15:06:50, ha avuto una magnitudo di 1.9, seguita dalla seconda, alle 15:06:51, con magnitudo 2.1. Entrambe le scosse, pur essendo state localizzate nella stessa area, non hanno causato danni significativi.

Successivamente, alle 17:28, una terza scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata a un chilometro a nord-est di Ragalna, a una profondità di appena 2 chilometri. Quest’ultima scossa, benché più intensa delle precedenti, è stata comunque di lieve entità.

L’INGV ha confermato che le scosse rientrano nella normale attività sismica dell’area, caratterizzata dalla presenza del vulcano Etna, uno dei più attivi al mondo. Gli esperti sottolineano che eventi sismici di questo tipo, anche se di modesta intensità, sono frequenti nella regione e sono oggetto di costante monitoraggio.

L’INGV prosegue la sua attività di osservazione per garantire un controllo continuo e tempestivo sull’evolversi della situazione sismica.