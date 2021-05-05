TRE NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA, ADRANO E RANDAZZO RITORNANO ARANCIONE
In Sicilia sono state istituite tre nuove 'zone rosse'. Sono i comuni di Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello' nel Palermitano.
Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, che ha prorogato anche le 'zone rosse' in altri 11 comuni.
Il provvedimento, necessario a causa del numero elevato di positivi al Covid, sarà valido da domani a mercoledì 12 maggio.
Le misure restrittive sono state prorogate a Baucina, Belmonte Mezzagno, Giardinello, Mezzojuso, Termini Imerese, Cefalù, nel Palermitano; Gela, in provincia di Caltanissetta; Mineo, nel Catanese; Cerami, in provincia di Enna; Fiumedinisi, nel Messinese; Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento.