TRE PICCOLE SCOSSE REGISTRATE NELL'ULTIMA ORA, EPICENTRO RAGALNA

Tre piccole scosse sono state registrate negli ultimi minuti con epicentro Ragalna.

Ecco il dettaglio:

Terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 22.55 ad una profondità di 9 km.

Terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 20.19 ad una profondità di 6 km.

Terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 19.59 ad una profondità di 6 km.

Terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 19.50 ad una profondità di 5 km.

I terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma.

IN AGGIORNAMENTO