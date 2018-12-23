95047

TRE PICCOLE SCOSSE REGISTRATE NELL'ULTIMA ORA, EPICENTRO RAGALNA

Tre piccole scosse sono state registrate negli ultimi minuti con epicentro Ragalna.Ecco il dettaglio: Terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 22.55 ad una profondità di 9...

A cura di Redazione Redazione
23 dicembre 2018 20:50
TRE PICCOLE SCOSSE REGISTRATE NELL'ULTIMA ORA, EPICENTRO RAGALNA -
News
Condividi

Tre piccole scosse sono state registrate negli ultimi minuti con epicentro Ragalna.

Ecco il dettaglio:

 

Terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 22.55 ad una profondità di 9 km.

Terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 20.19 ad una profondità di 6 km.
Terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 19.59 ad una profondità di 6 km.
Terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Ragalna alle ore 19.50 ad una profondità di 5 km.

I terremoti sono stati localizzati da: Sala Sismica INGV-Roma.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047