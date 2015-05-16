Pistolettate contro un Doblò (forse un avvertimento per dissidi familiari)

E' accaduto ieri sera in via Lodi: agitazione e paura tra i residenti

Tre colpi di pistola contro un'automobile che era parcheggiata in via Lodi. E' accaduto ieri sera, poco dopo le 21. Tre proiettili finiti contro un Fiat Doblò di proprietà di un agricoltore paternese: alla base vi sarebbe una sorta di "avvertimento" legato al mestiere dell'uomo. Uno screzio nato, forse, all'interno di dissidi familiari. Non si conosce la mano di chi ha agito: di chi ha esploso i colpi di pistola all'indirizzo della vettura.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione che indagano sull’accaduto.

Agitazione ieri tra i residenti del quartiere San Biagio dov’è accaduto il fatto che hanno udito nitidamente l’esplosione dei proiettili.