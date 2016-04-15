Una o tre salme dei migranti morti ospitate al Cimitero di Paternò

Uomini, donne e bambini che hanno perso la vita durante le traversate della morte. Sepoltura che dovrebbe avvenire a breve: sarà la Prefettura a comunicare al Comune la data precisa

A cura di Redazione 15 aprile 2016 21:05

