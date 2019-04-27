TRE SCOSSE DI TERREMOTO NELLA NOTTE, LA PIÙ FORTE MAGNITUDO 3.3
Tre scosse di terremoto sono state registrate nella notte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel nordest della Sicilia, in provincia di Catania, su un fianco dell'Etna.
Alle 2.13 un primo sommovimento, di magnitudo 2.4, vicino Piedimonte Etneo.
Poi una scossa di magnitudo 3.3 alle 2.44 con ipocentro a meno di 1 km di profondità ed epicentro 5 km a sudovest di Linguaglossa.
Dieci minuti dopo è seguita una replica di magnitudo 3.1, con stesso epicentro ed ipocentro a 2 km di profondità.
Le scosse (in particolare il terremoto magnitudo 3.3) sono state avvertite, oltre che a Catania, anche nei Comuni di Aci Castello, San Per Niceto, Mascalucia, San Giovanni la Punta, Adrano, Giarre, Viagrande (dati “Hai Sentito il Terremoto”).
Non si hanno segnalazioni al momento di danni a persone o cose.