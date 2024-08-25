TRE SCOSSE DI TERREMOTO REGISTRATE IN SERATA CON EPICENTRO CENTURIPE, ADRANO E BRONTE: LA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 2.5
Tre micro scosse di terremoto si sono verificate nella serata di oggi nel nostro comprensorio, a breve distanza l'una dall'altra.La prima scossa, di magnitudo ML 1.6, è avvenuta alle 19:48:23 nella zo...
Tre micro scosse di terremoto si sono verificate nella serata di oggi nel nostro comprensorio, a breve distanza l'una dall'altra.
La prima scossa, di magnitudo ML 1.6, è avvenuta alle 19:48:23 nella zona a 9 km a nord-ovest di Adrano (CT), a una profondità di 15 km.
Poco dopo, alle 19:49:50, una seconda scossa di magnitudo ML 2.2 ha colpito la zona di Bronte (CT), con ipocentro a 12 km di profondità.
Infine, la terza e più forte scossa, di magnitudo ML 2.5, è stata registrata alle 19:49:57 con epicentro a Centuripe.
Le coordinate geografiche dell'evento sono 37.6910 di latitudine e 14.7460 di longitudine, con una profondità di 16 km.
Tutti i terremoti sono stati localizzati dalla Sala Operativa INGV_OE di Catania.