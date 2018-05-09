TRECASTAGNI: Annullati fuochi per S. Alfio

Tutti gli spettacoli pirotecnici che erano previsti questa sera a Trecastagni per la festa di Sant’Alfio sono stati annullati a causa dei problemi che ieri hanno coinvolto il Comune e lo scioglimento della giunta per mafia”.

Si legge così nella pagina Facebook degli organizzatori della festa.

"Ci scusiamo con tutti, sopratutto con tutti quelli che vengono da lontano, ma purtroppo non è una cosa che dipende dagli organizzatori dei partiti o della commissione della festa.

E' inutile che scrivete insulti contro gente che lavora per mesi, per realizzare questa festa, e adesso ne paga le conseguenze, più di chi sta male solo perchè questa sera non può assistere ai fuochi!

Purtroppo è una notizia che fa male, ma vi ricordiamo come pagina della festa, che S. ALFIO S. FILADELFO E S. CIRINO, non sono solo fuochi, ma sono Martiri che hanno versato il loro sangue per testimoniare l'amore di CRISTO!