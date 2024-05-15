TRECASTAGNI. AUTO CONTRO MURO, UN FERITO

Incidente nel pomeriggio di oggi 15 Maggio 2024 a Trecastagni.Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato poco dopo le 18 di oggi 15 Maggio 2024 in Corso Marco Polo, una Volkswagen Art...

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato poco dopo le 18 di oggi 15 Maggio 2024 in Corso Marco Polo, una Volkswagen Arteon condotta da un uomo è andata a finire contro un muretto in pietra lavica.

L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag.

Sul posto è stata immediatamente inviata un'ambulanza del 118 che ha soccorso il 63 enne conducente del mezzo e dopo le prime cure del caso è stato trasportato all'ospedale a Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi sulla dinamica del sinistro sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale..