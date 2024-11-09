Trecastagni , con un escavatore rubano la cassaforte di una banca

Assalto, la notte scorsa, all'agenzia di Trecastagni (Catania) della banca Unicedit.Un gruppo attrezzato di banditi ha utilizzato un escavatore, risultato rubato, per abbattere una parete esterna dell...

Un gruppo attrezzato di banditi ha utilizzato un escavatore, risultato rubato, per abbattere una parete esterna dell'edificio e per portare via la cassaforte utilizzata per i servizi bancomat dell'istituto di credito di corso Europa.

L'assalto è riuscito e i malfattori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Trecastagni e della compagnia di Acireale. Rilievi della Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma di Catania.