Trecastagni e Catania, doppio scontro auto-moto: due motociclisti feriti

CATANIA – Due distinti incidenti che hanno coinvolto motociclisti si sono verificati oggi nel Catanese, causando attimi di apprensione e rallentamenti alla viabilità nelle rispettive zone.

Scontro auto-moto tra via Sebastiano Catania e via Poggio Lupo

Il primo episodio è avvenuto a Catania intorno alle 13:30, all’incrocio tra via Sebastiano Catania e via Poggio Lupo, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 31enne, che nonostante indossasse il casco ha riportato diversi traumi, tra cui un trauma cranico non commotivo e la probabile frattura di una spalla e di un polso.

In un primo momento le sue condizioni erano apparse più gravi, generando forte preoccupazione tra i presenti, ma dopo i primi accertamenti sanitari il quadro clinico è risultato meno critico del temuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’ordine, che hanno gestito i rilievi e la circolazione, rallentata durante le operazioni di soccorso.

Incidente a Trecastagni : moto contro auto in via Catania

Poche ore dopo, un altro incidente si è verificato a Trecastagni , in via Catania, dove una moto e un’auto sono entrate in collisione.

Il motociclista è stato immediatamente assistito dai sanitari del 118. Al momento non sono ancora note le sue condizioni.

La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.