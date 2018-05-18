TRECASTAGNI: Fiamme in chiesa, trovate taniche di liquido infiammabile

Un incendio, e’ divampato la notte scorsa nella chiesa della “Madonna dell’Aiuto alla Sciara”, nel centro storico di Trecastagni.

Sul posto gli investigatori hanno trovato, dietro l'altare maggiore, nello specifico sotto un candeliere. una tanica contenente benzina.

L'incendio e’ divampato intorno alla mezzanotte e le fiamme si sono propagate velocemente all'interno della chiesa, causa notevole quantitativo di liquido infiammabile sparso nella struttura.

Per piu’ di tre ore sono stati impegnati i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza parte della struttura danneggiata.

Sul posto è arrivato anche il reparto scientifico dei carabinieri per ulteriori indagini.