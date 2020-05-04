TRECASTAGNI: INCIDENTE STRADALE FRA DUE AUTO,UNA SI RIBALTA.

Incidente stradale, poco dopo le ore 10 questa mattina a Trecastagni.Due auto, una Fiat Panda,ed una Renault Megane, per cause in corso di accertamento si sono scontrate i all'incrocio tra la via Pap...

Incidente stradale, poco dopo le ore 10 questa mattina a Trecastagni.

Due auto, una Fiat Panda,ed una Renault Megane, per cause in corso di accertamento si sono scontrate i all'incrocio tra la via Papa Giovanni e Corso Michelangelo Buonarroti, la Megane a causa del violento impatto si è capovolta su un fianco.

Si registra un ferito che è stato trasportato al più vicino ospedale per le dovute cure, che a quanto pare, dalle nostre informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto oltre i sanitari del 118 si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, la Polizia locale di Trecastagni ed i Carabinieri per i rilievi del caso.

IN AGGIORNAMENTO