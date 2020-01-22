TRECASTAGNI: PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E VA A SBATTERE CONTRO UN VEICOLO PARCHEGGIATO
Secondo una prima ricostruzione un’auto, una Renault Clio con alla guida un uomo, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo andando a sbattere violentemente contro un’auto in sosta.
Tempestivo l’intervento dei sanitari, che hanno immediatamente trasportato il conducente del mezzo in ospedale per ulteriori accertamenti.
Al momento non si conoscono le condizioni del ferito.
Sul posto si e reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre, il conducente dall'abitacolo e mettere in sicurezza il mezzo.
Per il rilievi e stabilire l'esatta dinamica Polizia Municipale locale.