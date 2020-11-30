TRECASTAGNI RICEVEVA I CLIENTI IN CASA PROTETTO DA UN GUARDASPALLE: I CC GLI SCOVANO NEL GARAGE OLTRE 1 KG DI MARIJUANA

I Carabinieri della Stazione di Pedara (CT), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, hanno arrestato nella flagranza il 51enne Mau...

I Carabinieri della Stazione di Pedara (CT), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, hanno arrestato nella flagranza il 51enne Maurizio TOMASELLI, nonché denunciato un 31enne, entrambi di Trecastagni, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Quanto acquisito in sede di attività info investigativa, ha indotto i militari di Pedara a seguire le mosse del presunto pusher - osservato e pedinato – fino a registrare l’accesso nella sua abitazione di diverse persone, note agli investigatori come consumatrici abituali di sostanze stupefacenti.

I militari, a quel punto, approfittando dell’apertura del portone d’ingresso da parte di uno dei clienti in uscita dall’immobile, stavano per farvi irruzione quando si son visti parare davanti il 31enne che, ad ogni costo, tentava di ostacolarne l’accesso cercando di richiudere il portone, mentre urlava per far sì che il complice potesse intuire il “pericolo incombente”, fuggendo poi via, inutilmente, verso il terrazzo del fabbricato per evitare di essere identificato.

I carabinieri, seppur ostacolati, sono riusciti comunque ad accedere nell’abitazione e le sue pertinenze dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 1,2 Kg di marijuana, 150 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della droga, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Noto (SR).