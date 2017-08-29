TRECASTAGNI: RUBA LASTRE DI PIETRA LAVICA FINISCE IN MANETTE

I Carabinieri della Stazione di Trecastagni hanno arrestato nella flagranza Francesco VILLARUEL, cl.39, di Pedara, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.L’uomo è stato sorpreso ieri...

L’uomo è stato sorpreso ieri pomeriggio dai militari di pattuglia all’interno dei locali della ditta “NUOVOART” s.r.l., in Via Pietro Nenni a Trecastagni, dove stava asportando delle lastre di pietra lavica già rifinite e pronte per essere utilizzate per l’arredo.

La refurtiva è stata restituita al proprietario della ditta mentre l’arrestato attenderà la direttissima relegato agli arresti domiciliari.