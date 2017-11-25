95047

TRECASTAGNI: RUBA LE SCALE PER INTRODURSI E SVALIGIARE UNA VILLA

25 novembre 2017 13:29
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza  Francesco VILLARUEL cl.39 di Pedara, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

Non sono stati certo i suoi 78 anni a vietargli ieri pomeriggio di rubare delle scale in legno dalla Ditta “ELGOS” di Via Pietro Nenni a Trecastagni  poggiarle al muro di cinta di una villa limitrofa, scavalcarlo per poi accedere nell’immobile e  ripulirlo.
Peccato che sul più bello siano intervenuti i militari di pattuglia che lo hanno bloccato in tempo nel giardino della casa.

L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

