Trecastagni, scontro tra due auto in via Alcide De Gasperi: un ferito

95047.it – Oggi pomeriggio, 25 novembre, un incidente si è verificato a Trecastagni, lungo via Alcide De Gasperi, dove si sono scontrate una Fiat Panda e una Opel Agila.Nell’impatto la Panda si è riba...

95047.it – Oggi pomeriggio, 25 novembre, un incidente si è verificato a Trecastagni, lungo via Alcide De Gasperi, dove si sono scontrate una Fiat Panda e una Opel Agila.

Nell’impatto la Panda si è ribaltata su un fianco, causando il ferimento del conducente, che ha riportato una ferita al naso. L’uomo è stato assistito sul posto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo, insieme alla Polizia Locale di Trecastagni, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

Aggiornamenti nelle prossime ore in caso di ulteriori sviluppi.