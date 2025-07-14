TRECASTAGNI, SCONTRO TRA PANDA E FIAT 500: AUTO RIBALTATA, FERITO 80ENNE
Trecastagni (CT), 14 luglio 2025 – Paura questa mattina in Corso Michelangelo Buonarroti, a Trecastagni, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture: una Fiat Panda e una Fiat 500.
In seguito allo scontro, la Panda si è cappottata, provocando apprensione tra i presenti.
Alla guida dell’auto ribaltata si trovava un uomo 80enne, rimasto leggermente ferito.
L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza giunta tempestivamente sul posto, ma fortunatamente non avrebbe riportato gravi lesioni.
Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
La viabilità nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.