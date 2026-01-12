Trecastagni, scontro tra Toyota Yaris e furgone della nettezza urbana: ferita una donna

TRECASTAGNI – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 12 gennaio 2026, lungo corso Cristoforo Colombo.Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra una Toyota Yaris e un...

TRECASTAGNI – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 12 gennaio 2026, lungo corso Cristoforo Colombo.

Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra una Toyota Yaris e un furgone adibito alla raccolta dei rifiuti, impegnato nel servizio di nettezza urbana.

Nell’impatto è rimasta lievemente ferita la giovane conducente dell’autovettura, che è stata immediatamente assistita. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non risultano coinvolte altre persone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Trecastagni, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolato la circolazione veicolare.

Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti temporanei al traffico lungo il tratto interessato di corso Cristoforo Colombo, una delle arterie principali del centro cittadino, particolarmente trafficata nelle ore di punta. La situazione è tornata progressivamente alla normalità una volta completati gli interventi.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale, soprattutto nei tratti urbani ad alta densità di traffico e in presenza di mezzi di servizio.