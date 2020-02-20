TRECASTAGNI: SEQUESTRATA OFFICINA MECCANICA ABUSIVA: DENUNCIATO IL TITOLARE. SVERSAVA RIFIUTI INQUINANTI NEL SOTTOSUOLO
I Carabinieri della Stazione di Trecastagni (CT), coadiuvati da personale della Polizia Provinciale di Catania, hanno denunciato un 51enne del posto, poiché ritenuto responsabile di illecita gestione di rifiuti.
L’uomo, oltre a condurre una officina meccanica in via Federico De Roberto a Trecastagni in assenza di autorizzazioni amministrative, immetteva, allo stato liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, le sostanze altamente inquinanti derivanti dall’attività svolta, quali oli e benzemi, senza smaltirli nei modi previsti dalla legge.